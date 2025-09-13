;

Araña de rincón en Chile: esta es la característica clave para identificarla (y así puedes mantenerla alejada)

Con el aumento de las temperaturas, el arácnido suele estar más presente en los hogares.

Sebastián Escares

Araña de rincón en Chile: esta es la característica clave para identificarla (y así puedes mantenerla alejada)

Araña de rincón en Chile: esta es la característica clave para identificarla (y así puedes mantenerla alejada) / Agencia Uno

Con septiembre en pleno desarrollo, ya cada vez va faltando menos para que llegue a Chile una de las estaciones del año preferida por muchos: la primavera.

Lo anterior, implica que las temperatura poco a poco comenzarán a subir, lo que también conlleva a que los insectos comiencen a proliferar.

En ese contexto, uno de los arácnidos más peligrosos y que incluso pueden llegar a ser mortal, es la araña de rincón.

Como bien es sabido, la araña de rincón suele estar presente en la mayoría de los hogares. No obstante, con el alza de las temperaturas su presencia es más habitual de lo común.

¿Cómo reconocer una araña de rincón?

Según lo publicado por Ladera Sur, su cuerpo es de entre 8 y 12 milímetros, mientras que alcanza más de 4 centímetros con las patas extendidas.

Sin embargo, una de las claves primordiales para reconocer a la araña de rincón es su marca distintiva en forma de violín en el cefalotórax. Cabe mencionar, que los colores más comunes del arácnido son los pardos oscuros o claros.

Por otro lado, tiene la habilidad de ser muy rápida y es bastante tímida al contacto humano o a la luz.

En tanto, el arácnido solamente ataca cuando se ve amenazado, es aplastado o porque no puede escapar.

Así puedes mantenerla alejada

Entre las principales recomendaciones para mantener alejada a la araña de rincón, está la constante higiene en el hogar, especialmente en los rincones oscuros.

Además, es ideal revisar constantemente la ropa y el calzado, y sacudirlos antes de utilizarlos.

Cerrar grietas en paredes, techos o ventanas, es otra de las opciones para que el arácnido se mantenga alejado.

