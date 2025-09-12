WhatsApp: qué significa “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo.” y cómo solucionarlo / Sandro Baeza

Ese aviso aparece cuando WhatsApp aún no puede descifrar un mensaje entrante. Como la app protege tus chats con cifrado de extremo a extremo, solo se muestran cuando ambos dispositivos (emisor y receptor) están listos y sincronizados.

Por qué aparece

El mensaje no se entregó todavía.

todavía. Tú o quien te escribe reinstalaron WhatsApp recientemente.

recientemente. Alguno usa una versión antigua de la app.

de la app. Cambiaste tu teléfono principal (iOS o Android) y registraste la cuenta en un equipo nuevo.

(iOS o Android) y registraste la cuenta en un equipo nuevo. Dispositivos vinculados sin actividad: no iniciaste sesión en el teléfono principal en los últimos 14 días.

Pasos para resolver

Aseguren conexión: tú y la otra persona abran WhatsApp y estén conectados al mismo tiempo. Verifica Internet: prueba alternar Wi-Fi / datos móviles o muévete a un lugar con mejor señal. Actualicen la app: instala la versión más reciente en ambos teléfonos. Pide reenvío: si no se entregó, solicita que vuelvan a enviar el mensaje. Vuelve a tu teléfono principal: abre WhatsApp en el equipo con el que registraste tu cuenta. Re-vincula dispositivos: si usas WhatsApp en PC/tablet, desvincula y vincula de nuevo.

Nota sobre dispositivos vinculados

Debes abrir WhatsApp en tu teléfono principal al menos cada 14 días para mantener conectados los demás dispositivos. Si no lo haces, pueden aparecer avisos como este.

Si tras estos pasos el aviso persiste, normalmente se resuelve cuando el remitente vuelve a estar en línea y/o reenvía el contenido desde una app actualizada.