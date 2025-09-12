;

WhatsApp: qué significa “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo.” y cómo solucionarlo

Es uno de los errores más comunes en la APP de mensajería. Pero tiene rápida solución.

Mario Vergara

WhatsApp: qué significa “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo.” y cómo solucionarlo

WhatsApp: qué significa “Esperando el mensaje. Esto puede tomar tiempo.” y cómo solucionarlo / Sandro Baeza

Ese aviso aparece cuando WhatsApp aún no puede descifrar un mensaje entrante. Como la app protege tus chats con cifrado de extremo a extremo, solo se muestran cuando ambos dispositivos (emisor y receptor) están listos y sincronizados.

ADN

Por qué aparece

  • El mensaje no se entregó todavía.
  • Tú o quien te escribe reinstalaron WhatsApp recientemente.
  • Alguno usa una versión antigua de la app.
  • Cambiaste tu teléfono principal (iOS o Android) y registraste la cuenta en un equipo nuevo.
  • Dispositivos vinculados sin actividad: no iniciaste sesión en el teléfono principal en los últimos 14 días.

Pasos para resolver

  1. Aseguren conexión: tú y la otra persona abran WhatsApp y estén conectados al mismo tiempo.
  2. Verifica Internet: prueba alternar Wi-Fi / datos móviles o muévete a un lugar con mejor señal.
  3. Actualicen la app: instala la versión más reciente en ambos teléfonos.
  4. Pide reenvío: si no se entregó, solicita que vuelvan a enviar el mensaje.
  5. Vuelve a tu teléfono principal: abre WhatsApp en el equipo con el que registraste tu cuenta.
  6. Re-vincula dispositivos: si usas WhatsApp en PC/tablet, desvincula y vincula de nuevo.

Revisa también:

ADN

Nota sobre dispositivos vinculados

  • Debes abrir WhatsApp en tu teléfono principal al menos cada 14 días para mantener conectados los demás dispositivos. Si no lo haces, pueden aparecer avisos como este.

Si tras estos pasos el aviso persiste, normalmente se resuelve cuando el remitente vuelve a estar en línea y/o reenvía el contenido desde una app actualizada.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad