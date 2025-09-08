Sin duda, algo que cada vez es más común en Chile y el mundo, son las estafas que se realizan en redes sociales.

Bajo ese contexto, es que el BancoEstado emitió una alerta a sus clientes por una nueva manera de estafa que podría poner en riesgo a quienes realizan compra online.

Revisa también Bono por Hijo 2025: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

Así, la entidad bancaria avisó que si bien las transferencias bancarias son modo seguro para realizar transacciones, se deben tomar ciertas precauciones.

BancoEstado alerta nuevo “modus operandi” para estafar a clientes: quienes hacen compras online corren riesgo

En concreto, BancoEstado especificó que el nuevo modo de estafas que está circulando por redes sociales, consta en que “delincuentes muestran o envían pantallazos de comprobantes falsos de transferencia al momento de realizar una compra, imitando la app de un banco”.

Ante ello, es que desde la entidad enfatizaron en que “la clave es simple: confía solo en lo que ves reflejado en tu cuenta”.

“No entregues tu producto basándote en un comprobante que te muestren o envíen, sin antes verificar el depósito”, agregaron desde BancoEstado.