EE. UU. Vuelco en el caso del hombre que confesó haber abusado de 191 cadáveres en una funeraria

Los investigadores informaron que han logrado identificar cuatro de los fallecidos y advirtieron que el proceso podría demorar; hasta ahora no hay cargos en ese caso.

Mario Vergara

El propietario de la funeraria Return to Nature, Jon Hallford, retiró su declaración de culpabilidad y enfrentará juicio luego de que un juez estatal de Colorado, en Estados Unidos, rechazara un inusual acuerdo que le imponía 20 años de cárcel. La decisión se adoptó tras el testimonio de familiares de víctimas, quienes exigieron una pena más severa por el masivo abuso de cadáveres descubierto en un edificio de Penrose.

Hallford y su esposa, Carie, operaron durante años un esquema fraudulento: cobraban por cremaciones, escondían los cuerpos y entregaban a las familias bolsas con cemento seco haciéndolo pasar por cenizas, según la fiscalía. El caso destapó 191 restos humanos apilados y en avanzado estado de descomposición.

El juez de distrito Eric Bentley señaló que en nueve años en el tribunal nunca había rechazado un acuerdo de culpabilidad y calificó la medida como una “acción extrema del tribunal”. El pacto contemplaba que la pena estatal se cumpliera de forma simultánea con una condena federal de 20 años que Hallford ya recibió por fraude, lo que podía adelantar su eventual salida si las sanciones no se ejecutaban en forma consecutiva.

Con el rechazo, el juicio con jurado fue fijado para el 9 de febrero y podría extenderse un mes o más. En Colorado, el delito de abuso de cadáver está tipificado en el nivel menos grave, con sanciones que van desde libertad condicional hasta 18 meses de prisión por cada cargo.

Carie Hallford, imputada por los mismos delitos, se declaró culpable y espera sentencia. El escándalo volvió a evidenciar las falencias regulatorias del estado: durante años, Colorado tuvo uno de los regímenes más laxos del país para fiscalizar funerarias.

En un episodio separado ocurrido recientemente en Pueblo, autoridades hallaron 24 cuerpos en descomposición en una funeraria vinculada al forense del condado y su hermano. Los investigadores informaron que han logrado identificar cuatro de los fallecidos y advirtieron que el proceso podría demorar; hasta ahora no hay cargos en ese caso.

