Ni en Gaza ni en Ucrania: este es el campamento de refugiados más densamente poblado del mundo / Pascal Deloche

La crisis humanitaria de los rohinyá (pueblo musulmán apátrida de Myanmar) se desató dramáticamente en 2017. El 25 de agosto de ese año, tras una violenta ofensiva militar en el estado birmano de Rakhine, más de 750.000 miembros de esta minoría huyeron de sus aldeas hacia la vecina Bangladesh en cuestión de semanas.

Este éxodo masivo —calificado como limpieza étnica por la ONU— se sumó a oleadas previas de refugiados rohinyá que habían escapado de persecuciones en décadas anteriores. La llegada repentina de tantísimas personas en 2017 provocó una emergencia humanitaria y llevó a la creación y expansión acelerada de campamentos de refugio improvisados en Cox’s Bazar, al sureste de Bangladesh, cerca de la frontera con Myanmar.

Hoy Cox’s Bazar alberga la mayor concentración de refugiados del planeta. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que en abril de 2025 había más de 1.006.000 refugiados rohinyá registrados en Banglades, la gran mayoría viviendo en el distrito costero de Cox’s Bazar. Allí se han establecido 33 campamentos densamente poblados que en conjunto conforman el asentamiento de refugiados de mayor tamaño en el mundo. Aunque han pasado casi ocho años desde la gran oleada de 2017, esta continúa siendo una de las crisis de refugiados más grandes y prolongadas a nivel mundial. La inmensa ciudad de tiendas y chozas en Cox’s Bazar se conoce a menudo como el campamento de refugiados más grande del mundo, reflejando la magnitud sin precedentes de la población rohinyá allí concentrada.

Las condiciones de vida en Cox’s Bazar son extremadamente precarias. Las familias refugiadas habitan en refugios temporales hechos de lona y bambú, hacinados unos junto a otros, con escasa privacidad y sanidad básica deficiente. Estos campamentos improvisados son muy vulnerables a las inclemencias del clima tropical: las lluvias torrenciales del monzón, los ciclones e incendios frecuentes representan un peligro constante, al igual que los deslizamientos de tierra en las laderas ocupadas por las tiendas.

La superpoblación agrava todos los riesgos: en solo 24 km² se concentran más de un millón de personas, lo que convierte a Cox’s Bazar en uno de los lugares de mayor densidad humana del mundo.

En cuanto a las políticas de Bangladesh, el país no ha firmado la Convención de Refugiados de 1951 y oficialmente no reconoce a los rohinyá como refugiados permanentes, sino como “desplazados forzosos” de Myanmar.

El gobierno bangladesí ha mantenido a esta población estrictamente confinada en los campamentos de Cox’s Bazar, sin derecho a empleo ni libre circulación fuera de ellos. Las autoridades insisten en que la repatriación eventual a Myanmar es la única solución duradera a la crisis.

Para poner en perspectiva la escala de Cox’s Bazar, se puede comparar con otras crisis actuales como Gaza. La Franja de Gaza, territorio palestino de 365 km², alberga a unos 2,1 millones de personas bajo bloqueo, de las cuales aproximadamente 1,6 millones (alrededor de dos tercios de la población) son refugiados palestinos registrados por la ONU desde conflictos de décadas pasadas.

Por su parte, la guerra en Ucrania (tras la invasión rusa de febrero de 2022) ha provocado el mayor movimiento de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para 2025, se calcula que hay más de 5,1 millones de refugiados ucranianos viviendo en países vecinos y en otras partes de Europa, además de unos 3,7 millones de desplazados internos dentro del mismo territorio ucraniano.