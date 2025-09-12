;

Vocero de la Vega Central revela cuáles son las verduras más baratas de cara a las Fiestas Patrias 2025

Arturo Guerrero, en diálogo con ADN.cl, contó cómo estará el panorama de las verduras de cara al 18 de septiembre.

Sebastián Escares

24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / SANTIAGO El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llega al Mercado Mayorista Lo Valledor para reunirse con su directiva y presentar principales alzas y bajas de frutas y verduras, junto con recomendaciones para potenciar el consumo luego de fiestas patrias FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Una vez que termine esta semana, entraremos en la cuenta regresiva para que inicien las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025 en Chile.

Y es que muchos ya tienen en mente cómo, cuándo y dónde van a festejar en honor a la Patria.

En ese contexto, es que las comidas típicas son un infaltable en las mesas de chilenos y chilenas. Si bien las empanadas y la carne son los más clásicos, siempre estas van acompañadas de las ensaladas.

En ese sentido el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, en diálogo con ADN.cl, reveló cuáles son las verduras que estarán más económicas para el 18 de septiembre.

Estas serán las verduras más económicas para la próxima semana

Según comentó el vocero de la Vega Central, lo más recomendable es “no ir a comprar demasiada cantidad de productos, sino que comprar para el día”.

“Si bien durante estas fechas lo que más destaca es la parrilla, siempre hay que acompañarlo con una ensalada”, destacó Arturo Guerrero.

Ante ello, es que el vocero de la Vega Central reveló que hay seis productos que estarán económicos para la fecha.

“La papa, la cebolla, la palta, el apio, el repollo y la aceituna estarán baratas para el 18”, especificó Guerrero.

En ese sentido “la cebolla está entre $150 y $200 pesos la grande. Y el kilo de papa está entre $500 y $800″, detalló.

Con 10 mil pesos tienes para pasar los 3 días de fiestas patrias en cuanto a verduras, en una casa de cuatro personas”, cerró Arturo Guerrero.

