Es un delito y la multa podría superar los $1.3 millones: esta grave infracción arriesgan los conductores en Chile

La sanción va mucho más allá de una multa económica. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Es un delito y la multa podría superar los $1.3 millones: esta grave infracción arriesgan los conductores en Chile

Todas y cada una de las personas que están frente al volante, deben cumplir rigurosamente las normas que establece la Ley de Tránsito en Chile.

Y es que aquellos que incumplan la normativa, arriesgan duras sanciones de distinto tipo.

En ese sentido, una grave actuar y que es un delito en nuestro país, es cuando los conductores que se fugan tras causar un accidente de tránsito.

¿Qué ocurre con los conductores que se fugan tras causar un accidente?

De acuerdo a lo publicado por Autofact, el artículo 168 de la Ley de Tránsito establece que los participantes de un accidente tienen la obligación de dar cuenta a la autoridad policial.

De lo contrario, quienes no cumplan con lo anterior y abandonen el lugar del accidente, tendrán presunción de responsabilidad frente al siniestro.

En tanto, hay otras consecuencias que enfrentan aquellos conductores que se fugan de un accidente. A continuación el detalle:

  • Fugarse de un accidente en que se producen daños: la multa es de 3 a 7 UTM, es decir un monto de entre $207.795 y $484.855. Además, de la suspensión de la licencia por hasta 1 mes.
  • Fugarse de un accidente en el que se producen lesiones: la multa es de 7 a 10 UTM, es decir entre $484.855 y $692.650. Además, una pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años de cárcel).
  • Fugarse de un accidente en el que se producen graves lesiones o la muerte: multa de 11 a 20 UTM ($761.915 a $1.385.300). Presidio menor en su grado máximo (3 años y 1 día a 5 años de cárcel) y el comiso del vehículo.

Ojo, un punto a tener en cuenta es que siempre que se produzca la fuga del vehículo tras causar un accidente de tránsito, siempre serás presuntamente responsable del hecho.

