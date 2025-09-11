;

Fiestas Patrias 2025: ¿Cómo funcionará el comercio durante los feriados de septiembre?

Desde la Dirección del Trabajo (DT) han determinado los días en que abrirán los supermercados y malls del país.

Sebastián Escares

Fiestas Patrias 2025: ¿Cómo funcionará el comercio durante los feriados de septiembre? / Leonardo Rubilar

Ya estamos en la cuenta regresiva para que chilenas y chilenos festejen durante casi una semana las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025.

Lo anterior, considerando que el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre serán jornadas feriadas irrenunciables gracias a la festividad.

Así, es que muchas personas aprovecharán la instancia para celebrar desde el jueves en adelante en honor a la Patria.

No obstante, un punto que muchas personas se preguntarán, tiene que ver con cómo funcionará el comercio durante la próxima semana.

Así funcionará el comercio durante las Fiestas Patrias 2025

Según informó la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso de los trabajadores comienza a partir de las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20.

Lo anterior, implica que “supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia adosados a servicentros que solo venden productos envasados deberán cerrar sus puertas“, detalló la Dirección del Trabajo (DT).

¿Quiénes están excluidos? Acorde a la norma, quienes pueden atender al público durante el jueves 18 y viernes 19 de septiembre, son:

  • Restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo.
  • Discotecas, pubs, casinos.
  • Farmacias de urgencia o de turno.
  • Expendidos de combustible y “tiendas de conveniencia” que preparen alimentos en el mismo local.
  • Negocios de barrio atendido por dueños o familiares de los mismos.

