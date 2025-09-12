;

Tragedia en Temuco: la cuenta de agua sin pagar que destapó la muerte de una madre y su hijo

Ambos llevaban un par de meses sin ser vistos por sus vecinos.

Un impactante hallazgo remeció este jueves a Temuco, en la Región de La Araucanía. Los cuerpos de una madre y su hijo —identificados como Carmen Nirrián (86) y Guillermo Pilquinao (48)— fueron encontrados sin vida al interior de una vivienda del sector rural Tromén Cinco Laureles. Ambos estaban en avanzado estado de descomposición.

La situación se develó luego de que encargados del Agua Potable Rural (APR) advirtieran que la cuenta del domicilio llevaba tiempo sin pago. Con ese antecedente, la presidenta de la junta de vecinos, María Calfante, intentó contactar a los residentes, sin éxito. “No podíamos simplemente cortar el agua si había una adulta mayor”, explicó.

Tras dos meses sin novedades, vecinos acudieron a la casa y percibieron un fuerte olor y la presencia de numerosas moscas, lo que motivó el aviso a las autoridades. El Ministerio Público dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Legal (SML) para las autopsias.

Las causas y la data de muerte serán establecidas por el SML. En paralelo, la PDI realiza diligencias para descartar la participación de terceros y reconstruir la cronología de los hechos.

