Tragedia en Club San Lorenzo de Córdoba: Niño de 13 años fallece tras desplomarse en un entrenamiento

Una profunda conmoción sacude a la comunidad deportiva de Córdoba, en Argentina, tras el trágico fallecimiento de un niño de 13 años. El lamentable suceso ocurrió durante un entrenamiento de fútbol en las instalaciones del Club Atlético San Lorenzo, en el barrio Las Flores, una institución conocida por haber formado a talentos como el defensor de la Selección Argentina, Cristian “Cuti” Romero.

El hecho se registró mientras el adolescente participaba en la práctica habitual junto a su categoría. Repentinamente, el joven se desplomó en el campo de juego, un evento que generó un grito de desesperación entre sus compañeros, los entrenadores y los familiares que presenciaban el entrenamiento.

Quienes se encontraban más cerca del menor, reaccionaron de inmediato y comenzaron a realizar maniobras de reanimación, buscando mantenerlo con vida mientras llegaba la ayuda. Minutos más tarde, arribaron al lugar personal de la Policía y de un servicio de emergencias médicas, informa Crónica.

La desesperada reanimación y la muerte súbita

Pese a los esfuerzos conjuntos realizados en el lugar, la ambulancia debió trasladar de urgencia al niño al Hospital de Niños, donde el equipo médico ya lo esperaba. A pesar de los intentos por estabilizarlo, los profesionales de la salud no lograron revertir la situación y confirmaron la muerte súbita del menor.

Actualmente, la Justicia y los equipos médicos han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas exactas del colapso. El proceso incluye la revisión de los antecedentes de salud de la víctima, un paso clave para comprender qué provocó la inesperada descompensación.