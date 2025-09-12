Sydney Sweeney cumple 28 años y acá te dejamos sus 10 series y películas más destacadas de su carrera

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más populares de los últimos años, con millones de seguidores que siguen de cerca cada noticia relacionada a ella.

Este 12 de septiembre, la oriunda de Washington, Estados Unidos, cumple 28 años y es celebrada por Hollywood, donde se ha hecho un espacio muy especial.

A su edad, se posiciona como un rostro joven de la industria, ya habiendo marcado diferencia y teniendo una gran proyección con un futuro más que interesante.

Sweeney comenzó desde pequeña a interesarse por la actuación, llegando a presentar a sus padres un plan de cinco años para convencerlos de dejarla probar suerte en el mundo del cine y la televisión.

Tras formarse en teatro y participar en producciones escolares, dio sus primeros pasos en la pantalla con apariciones en series como Criminal Minds y Grey’s Anatomy.

Su salto al cine se produjo con pequeños papeles en cintas independientes antes de hacerse un nombre en grandes producciones.

Hoy, además de ser parte de los elencos más comentados de los últimos años, a intérpre ha logrado combinar proyectos de prestigio televisivo con superproducciones cinematográficas.

Esto, sin dejar de lado la participación en filmes independientes y mostrándose abierta a una amplia variedad de papeles.

Hoy, el día de su cumpleaños 28, repasamos 10 de sus trabajos más destacados en cine y televisión:

El cuento de la criada (segunda temporada, 2018), serie.

(segunda temporada, 2018), serie. Everything Sucks! (2018), serie.

(2018), serie. Heridas abiertas (2018) , serie.

, serie. Euphoria (2019 y a la espera de una nueva temporada), serie.

(2019 y a la espera de una nueva temporada), serie. Había una vez en Hollywood (2019), película.

(2019), película. Nocturno (2020), película.

(2020), película. The White Lotus (2021), serie.

(2021), serie. Reality (2023), película.

(2023), película. Madame Web (2024), película.

(2024), película. Inmaculada (2024), película.

Ahora, Sydney Sweeney se prepara para el estreno mundial de Christy, uno de sus trabajos más desafiantes y para el cual se sometió a un considerable cambio físico e incluso se piensa a una carrera por el Oscar.