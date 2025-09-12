La drástica transformación física de Sydney Sweeney: aumentó más de 13 kilos para su nueva película

A sus 27 años (hoy cumpliendo 28) Sydney Sweeney se enfrentó a uno de los retos más intensos de su carrera como actriz, protagonizando una interesante y demandante película biográfica.

Se trata de Christy, biopic que narra la vida de la legendaria boxeadora Christy Martin, que ya tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto y recientemente presentó su primer tráiler.

La actriz, que se consolidó con su participación en Euphoria de HBO y ha mantenido una intensa presencia en cine y televisión durante 2024 y 2025, habló con Variety sobre la transformación física que implicó interpretar a Martin.

“Aumentamos mi consumo de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas y suplementos”, comenzó contando sobre este proceso en el que llegó a subir más de 13 kilos.

“Comía muchos sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, batidos. Simplemente, comía constantemente porque éramos muy activos. Quemaba todo a la vez. Mantenerlo fue todo un reto”, agregó.

Sweeney detalla que el proceso no solo involucró la alimentación, sino también un régimen de entrenamiento exhaustivo.

Tras jornadas de hasta 12 horas de rodaje, la intérprete dedicaba dos horas más al boxeo, repitiendo la exigente rutina durante toda la semana para recrear peleas históricas, incluida una confrontación con Laila Ali que le dejó un ojo morado en el set.

“Trabajaba con una nutricionista, un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo. Todo estaba coordinado para que el exceso calórico se transformara en músculo”, explicó Sydney.

En este sentido, destacó la importancia de la planificación integral entre dieta y ejercicio para lograr un físico realista y consistente con la figura de la campeona mundial.

El esfuerzo físico y emocional de Sweeney ya ha generado expectativas en la industria, y algunos expertos comienzan a considerar la película como un posible contendiente para los Oscar 2026.

Con Christy, Sydney Sweeney no solo demuestra su capacidad actoral, sino también su compromiso con roles que exigen disciplina extrema y transformación física, consolidándose como una de las jóvenes estrellas con mayor proyección de Hollywood.