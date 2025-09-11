Sydney Sweeney debuta en el ring: así luce como boxeadora en la nueva película biográfica “Christy”

La actriz estadounidense Sydney Sweeney sigue consolidando su lugar en Hollywood y ahora asume un rol completamente distinto en Christy.

Se trata de una película biográfica dirigida por David Michôd que retrata la vida de la boxeadora más exitosa de los años noventa.

Desde hace ya un buen tiempo que se venía hablando de este proyecto, destacando principalmente el cambio radical de la actriz que la hace lucir irreconocible.

Ahora, tras una larga espera cargada de incertidumbre, finalmente se liberó el primer tráiler oficial donde podemos ver en más detalle a Sweeney en la piel de la deportista y conocer más líneas del filme.

La historia se centra en el ascenso meteórico de Martin en el ring, pero también en las sombras que marcaron su vida personal.

Mientras alcanzaba fama y reconocimiento, la pugilista enfrentaba conflictos con su familia y una compleja relación con su esposo y mánager, Jim Martin.

La sinopsis oficial adelanta: “Basada en hechos extraordinarios, la historia de Christy Martin es un relato de resiliencia, coraje y la lucha por recuperar la propia vida”.

La película fue escrita y dirigida por Michôd, quien colaboró con Mirrah Foulkes para el guion, adaptando la vida de la famosa boxeadora a la gran pantalla.

Junto a Sydney Sweeney, el elenco lo componen Katy O’Brian, Ben Foster, Merritt Wever, Ethan Embry, Chad Coleman y Jess Gabor, nombres que refuerzan la ambición dramática del proyecto.

Producida por Anonymous Content, Black Bear, Fifty-Fifty Films, Votiv Films y Yoki, la cinta busca mostrar no solo la faceta deportiva de la boxeadora, sino también los dilemas más íntimos que marcaron su vida fuera del cuadrilátero.

La fecha de estreno está agendada para el 7 de noviembre de este 2025 en Estados Unidos, a la espera de que se confirme su llegada a los cines chilenos y del resto de Latinoamérica.