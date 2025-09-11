;

VIDEO. Sydney Sweeney debuta en el ring: así luce como boxeadora en la nueva película biográfica “Christy”

La actriz luce irreconocible en la piel de la exitosa pugilista.

José Campillay

Sydney Sweeney debuta en el ring: así luce como boxeadora en la nueva película biográfica “Christy”

La actriz estadounidense Sydney Sweeney sigue consolidando su lugar en Hollywood y ahora asume un rol completamente distinto en Christy.

Se trata de una película biográfica dirigida por David Michôd que retrata la vida de la boxeadora más exitosa de los años noventa.

Desde hace ya un buen tiempo que se venía hablando de este proyecto, destacando principalmente el cambio radical de la actriz que la hace lucir irreconocible.

Revisa también:

ADN

Ahora, tras una larga espera cargada de incertidumbre, finalmente se liberó el primer tráiler oficial donde podemos ver en más detalle a Sweeney en la piel de la deportista y conocer más líneas del filme.

La historia se centra en el ascenso meteórico de Martin en el ring, pero también en las sombras que marcaron su vida personal.

Mientras alcanzaba fama y reconocimiento, la pugilista enfrentaba conflictos con su familia y una compleja relación con su esposo y mánager, Jim Martin.

La sinopsis oficial adelanta: Basada en hechos extraordinarios, la historia de Christy Martin es un relato de resiliencia, coraje y la lucha por recuperar la propia vida”.

La película fue escrita y dirigida por Michôd, quien colaboró con Mirrah Foulkes para el guion, adaptando la vida de la famosa boxeadora a la gran pantalla.

Junto a Sydney Sweeney, el elenco lo componen Katy O’Brian, Ben Foster, Merritt Wever, Ethan Embry, Chad Coleman y Jess Gabor, nombres que refuerzan la ambición dramática del proyecto.

Producida por Anonymous Content, Black Bear, Fifty-Fifty Films, Votiv Films y Yoki, la cinta busca mostrar no solo la faceta deportiva de la boxeadora, sino también los dilemas más íntimos que marcaron su vida fuera del cuadrilátero.

La fecha de estreno está agendada para el 7 de noviembre de este 2025 en Estados Unidos, a la espera de que se confirme su llegada a los cines chilenos y del resto de Latinoamérica.

ADN

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad