Superclásico: las sorpresas que preparan Colo Colo y la U de Chile para la Supercopa / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tras una serie de idas y vueltas, finalmente quedó todo listo para que se dispute este domingo la Supercopa Chilena 2025.

En el Santa Laura, Colo Colo y la U de Chile medirán fuerzas por tercera vez en la temporada.

La particularidad, en el caso de los albos, es que este juego será el debut de Fernando Ortiz como DT del “Cacique”.

En el ensayo del argentino este viernes, una de las novedades estuvo en la inclusión del haitiano Manley Clerveaux y Marcos Bolados, además de expresar algunas variantes en mediocampo.

Así las cosas, una posible formación, a ratificar mañana sábado, sería con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez (Vicente Pizarro) y Arturo Vidal (Tomás Alarcón) en mediocampo; Claudio Aquino para la salida; dejando en ataque a.

Las variantes en la U de Chile

En cuanto al plantel azul, Gustavo Álvarez sufre bajas importantes, como la lesión que mantiene al margen a Israel Poblete, además de la intervención quirúrgica que tiene fuera a Lucas Di Yorio.

A todo esto se suman también problemas para Matías Zaldivia, que no trabajó hoy viernes con el resto de sus compañeros.

Producto de lo anterior, el DT azul ensayó una fórmula con Felipe Salomoni en mediocampo, más Antonio Díaz como lateral y Nicolás Fernández en la zaga.

Con esto, la más probable formación de la U de Chile será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández (Matías Zaldivia), Franco Calderón y Antonio Díaz en defensa; Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Felipe Salomoni en mediocampo; Javier Altamirano y Lucas Assadi para la salida; dejando como eje de ataque a Rodrigo Contreras.