Sujetos armados asaltan camión que transportaba insumos médicos en Quilicura: peoneta terminó baleado

Durante la tarde de este viernes, se produjo un violento asalto a un camión en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, que dejó a una persona herida de gravedad .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la máquina afectada transportaba insumos médicos por el sector industrial de la comuna.

En ese momento, el conductor y su acompañante fueron interceptados por una camioneta, de la cual bajaron cuatro sujetos armados, quienes intimidaron a las víctimas y perpetraron disparos .

Acompañante recibe disparo

Luego, los antisociales huyeron en el camión y en la camioneta en la que se movilizaban. Según testigos, se dirigieron hacia la comuna de Lampa.