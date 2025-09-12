Sujetos armados asaltan camión que transportaba insumos médicos en Quilicura: peoneta terminó baleado
La víctima herida fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde permanece con lesiones de gravedad.
Durante la tarde de este viernes, se produjo un violento asalto a un camión en la comuna de Quilicura, región Metropolitana, que dejó a una persona herida de gravedad.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la máquina afectada transportaba insumos médicos por el sector industrial de la comuna.
En ese momento, el conductor y su acompañante fueron interceptados por una camioneta, de la cual bajaron cuatro sujetos armados, quienes intimidaron a las víctimas y perpetraron disparos.
Acompañante recibe disparo
Luego, los antisociales huyeron en el camión y en la camioneta en la que se movilizaban. Según testigos, se dirigieron hacia la comuna de Lampa.
Durante el asalto, el acompañante recibió un disparo en la pierna izquierda, por lo que fue trasladado al SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde permanece con lesiones de gravedad.