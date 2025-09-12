;

Por segunda vez: reprograman preparación de juicio oral contra imputados por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, cambiaron nuevamente de defensa, la cual argumentó que debe revisar las pruebas.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Por segunda vez: reprograman preparación de juicio oral contra imputados por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Por segunda vez: reprograman preparación de juicio oral contra imputados por el triple homicidio de carabineros en Cañete

00:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este viernes se reprogramó –por segunda vez– la audiencia de preparación de juicio oral contra los acusados por el triple homicidio de los carabineros en Cañete, hecho ocurrido el 27 de abril de 2024.

Se trata de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, a quienes se les imputa los asesinatos de Misael Vidal Cid, Sergio Arévalo Lobos y Carlos Cisterna Navarro.

ADN

Agencia UNO | Fotos de los tres carabineros asesinados en Cañete. / Cristofer Devia / Agencia Uno

Los abogados de los acusados solicitaron la reprogramación de la audiencia, luego de que éstos pasaran de tener defensa privada a pública, por lo que argumentaron que deben estudiar y revisar las pruebas.

Revisa también

ADN

Es así que por segunda vez se decidió reprogramar la instancia, quedando fijada para el lunes 20 de octubre a las 15:00 horas.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad