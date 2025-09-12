El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por segunda vez: reprograman preparación de juicio oral contra imputados por el triple homicidio de carabineros en Cañete

Este viernes se reprogramó –por segunda vez– la audiencia de preparación de juicio oral contra los acusados por el triple homicidio de los carabineros en Cañete, hecho ocurrido el 27 de abril de 2024.

Se trata de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antihuen Santi, junto a Nicolás Rivas Paillao, a quienes se les imputa los asesinatos de Misael Vidal Cid, Sergio Arévalo Lobos y Carlos Cisterna Navarro.

Agencia UNO | Fotos de los tres carabineros asesinados en Cañete. / Cristofer Devia / Agencia Uno Ampliar

Los abogados de los acusados solicitaron la reprogramación de la audiencia, luego de que éstos pasaran de tener defensa privada a pública , por lo que argumentaron que deben estudiar y revisar las pruebas.

Es así que por segunda vez se decidió reprogramar la instancia, quedando fijada para el lunes 20 de octubre a las 15:00 horas.