SII se querella contra diputado Joaquín Lavín León por delitos tributarios

Según el escrito, 34 documentos tributarios presentados por el parlamentario fueron identificados como falsos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

En las últimas horas, se conoció que el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella en contra del diputado Joaquín Lavín León por delitos tributarios.

Según el escrito ingresado por el SII, Imprenta MMG S.A. emitió a nombre del parlamentario un total de 34 facturas electrónicas afectas entre 2017 y 2024, de las cuales 31 fueron rendidas ante el Congreso Nacional, 2 ante el Servel, y 6 fueron anuladas mediante notas de crédito antes de su rendición.

De ese total, los 34 documentos tributarios fueron identificados como falsos, incluyendo 32 facturas electrónicas (código 33) y 2 notas de crédito electrónicas (código 61), que describen principalmente servicios de impresión como cuentas públicas, flyers, paletas publicitarias y tarjetas de presentación.

Revisa también:

ADN

El SII sostiene que Lavín León además presentó formularios de impuestos con información incompleta, lo que le permitió reducir indebidamente su carga tributaria y ocultar ingresos percibidos, generando un perjuicio fiscal que asciende a $10.149.465.

El modus operandi, según la querella, consistía en rendir facturas al Congreso por servicios gráficos y de impresión. Una vez aprobados y pagados los montos, las empresas emitían notas de crédito que anulaban los documentos, dejando un vacío contable mientras el dinero ya había sido recibido.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, tomó el caso y deberá definir la eventual formalización del diputado y sus colaboradores. Los delitos imputados contemplan penas de presidio y multas que podrían elevarse considerablemente.

