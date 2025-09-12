Presidente Boric recibirá en La Moneda a camioneros magallánicos: estas son sus demandas

Desde comienzos de septiembre, un grupo de camioneros dio inicio a una caravana desde la región de Magallanes para llegar al Palacio de La Moneda, en Santiago, con el objetivo de ser recibidos por el Presidente Gabriel Boric y entregarle una serie de demandas.

En ese sentido, y según consigna La Prensa Austral, los conductores de camión dejarán una carta al Mandatario en la que exigen avanzar en la conectividad entre las regiones de Aysén y Magallanes.

Esto con el propósito de dejar de depender de las carreteras argentinas.

Ligado a esto, entre sus demandas está la finalización de la pavimentación de 230 kilómetros de la Ruta 7, mayormente conocida como Carretera Austral.

En ese sentido, y según pudo confirmar Radio ADN, el Presidente Gabriel Boric recibirá a los camioneros a contar de las 12:30 horas en el Palacio de La Moneda, mientras que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, hará lo propio a eso de las 13:00 horas.