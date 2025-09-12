;

FOTOS. Detienen a banda delictiva que robaba celulares en San Miguel: hay una adolescente de 15 años entre los integrantes

El operativo terminó con tres arrestados, cuatro celulares recuperados y diligencias en curso que serán informadas por Carabineros al Ministerio Público.

Martín Neut

Hay una dolescente de 15 años: detienen a banda delictiva que robaba celulares en San Miguel

Hay una dolescente de 15 años: detienen a banda delictiva que robaba celulares en San Miguel / Foto Carabineros

Carabineros de la 12ª Comisaría de San Miguel detuvo este viernes a tres personas, entre ellas una adolescente de 15 años, acusadas de integrar una banda que robaba celulares a quienes esperaban locomoción colectiva en distintos puntos de la comuna.

Los imputados —un hombre de 23 años y dos mujeres de 19 y 15— se desplazaban en un vehículo particular que fue identificado gracias a las denuncias de las víctimas.

Revisa también:

ADN

Al ser ubicados en la intersección de José Joaquín Prieto con avenida Departamental, el conductor intentó escapar y terminó colisionando con dos automóviles particulares, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito, aunque sin dejar lesionados.

Se realizan diligencias

Durante el procedimiento, Carabineros incautó seis teléfonos celulares y un computador, encontrados al interior del automóvil.

Ninguno de los detenidos mantenía antecedentes penales previos, y todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

El capitán Javier Valdés explicó que “la detención se logra por las características entregadas por las víctimas sobre el vehículo en el que se movilizaban los sujetos” y agregó que “personal policial sigue realizando diligencias investigativas”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad