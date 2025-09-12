Hay una dolescente de 15 años: detienen a banda delictiva que robaba celulares en San Miguel / Foto Carabineros

Carabineros de la 12ª Comisaría de San Miguel detuvo este viernes a tres personas, entre ellas una adolescente de 15 años, acusadas de integrar una banda que robaba celulares a quienes esperaban locomoción colectiva en distintos puntos de la comuna.

Los imputados —un hombre de 23 años y dos mujeres de 19 y 15— se desplazaban en un vehículo particular que fue identificado gracias a las denuncias de las víctimas.

Al ser ubicados en la intersección de José Joaquín Prieto con avenida Departamental, el conductor intentó escapar y terminó colisionando con dos automóviles particulares, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito, aunque sin dejar lesionados.

Se realizan diligencias

Durante el procedimiento, Carabineros incautó seis teléfonos celulares y un computador, encontrados al interior del automóvil.

Ninguno de los detenidos mantenía antecedentes penales previos, y todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su formalización.

El capitán Javier Valdés explicó que “la detención se logra por las características entregadas por las víctimas sobre el vehículo en el que se movilizaban los sujetos” y agregó que “personal policial sigue realizando diligencias investigativas”.