No podrá competir para diputado: los argumentos del Tricel para excluir a Daniel Jadue del padrón electoral

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió excluir a Daniel Jadue del padrón electoral tras acoger un reclamo que señalaba que el exalcalde estaba acusado en una causa penal, lo que suspende su derecho a sufragio según la Constitución.

El abogado Marcelo Brunet presentó el requerimiento para impedir la candidatura del exjefe comunal de Recoleta, argumentando su calidad de imputado en el llamado Caso Farmacias Populares.

Argumentos principales del fallo

El artículo 16 N°2 de la Constitución establece que se suspende el derecho a sufragio a toda persona acusada por delitos que merezcan pena aflictiva. La Ley N°18.556 obliga al Servicio Electoral (Servel) a actualizar el registro electoral considerando esta causal. Situación procesal: Jadue fue formalizado en 2024 por delitos como fraude al fisco, cohecho, administración desleal y estafa. En agosto de 2025 el Ministerio Público presentó acusación y pidió penas de hasta 12 años de presidio.

Marcelo Brunet presentó una reclamación ante el Tricel para excluir a Jadue del padrón auditado. El tribunal acogió el reclamo y ordenó eliminarlo de la nómina de electores. Etapas del proceso electoral: El fallo aclara que el padrón auditado aún podía ser modificado por resoluciones judiciales antes de su versión definitiva, por lo que era procedente la exclusión.

Votos disidentes

Dos ministros votaron en contra, argumentando que la acusación no bastaba para suspender el derecho a sufragio y que la interpretación debía resguardar los derechos fundamentales, considerando además normas internacionales sobre derechos políticos.

En síntesis, el Tricel determinó que la acusación formal y las penas solicitadas justificaban la suspensión de su derecho a voto, dejando a Jadue fuera del padrón electoral y de la elección en curso.