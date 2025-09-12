;

Tricel ordena excluir a Daniel Jadue del padrón electoral: no podrá competir para diputado

La medida se fundamenta en la acusación presentada por el Ministerio Público, que lo responsabiliza de delitos con penas aflictivas en el Caso Farmacias.

Mario Vergara

Francisca Carvajal

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió excluir al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, del padrón electoral auditado, al determinar que su derecho a sufragio se encuentra suspendido tras ser formalmente acusado por delitos que contemplan penas aflictivas.

La decisión revocó un fallo previo de la Corte de Apelaciones que había rechazado la reclamación, con esto, el militante comunista no podrá postular a diputado por el distrito 9, como había sido inscrito por una de las listas oficialistas.

La resolución indica que la acusación presentada el 7 de agosto de 2025 por el Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Constitución, que ordena suspender el derecho a voto de quienes enfrentan procesos por delitos graves.

Jadue está imputado por fraude al fisco, cohecho, estafa y delitos concursales, con penas solicitadas que van desde 541 días hasta 12 años de presidio, este fue argumento presentado por el abogado aArcelo Brunet, de Renovación Nacional, en su requerimiento para excluir al exjefe comunal del padrón electoral.

El fallo subraya que la suspensión del derecho a sufragio es temporal y no implica pérdida permanente de derechos ciudadanos. Además, establece que la exclusión del padrón auditado no afecta directamente la aceptación de la candidatura a diputado del edil, que será resuelta en un proceso independiente .

Dos ministros, Mauricio Silva y Gabriel Ascencio, votaron en contra, argumentando que la sola presentación de una acusación no debería suspender un derecho fundamental sin la intervención de un tribunal. Ambos magistrados enfatizaron que el sufragio debe protegerse como una garantía esencial y que la medida es excesiva sin un auto de apertura de juicio oral .

