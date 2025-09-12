Durante la más reciente emisión de Hay que decirlo se vivió un emotivo momento cuando Francisco Halzinki, conocido como el Experto en Reality, rompió en llanto al compartir una dolorosa experiencia personal relacionada con la pérdida de un ser querido de cuatro patas.

La conversación comenzó tras comentarse la historia de Camilo, cantante colombiano, quien reveló a sus seguidores que, minutos antes de subir al escenario para un show, había recibido la noticia de la muerte de su mascota que lo acompañó durante 20 años. Este relato conmovió profundamente al panel.

Fue entonces cuando Halzinki relató lo ocurrido con Annie, su perrita. “Es que me pasó hace dos semanas. En el último viaje que hice a Concepción (su tierra natal, donde vive su familia)... Había cinco perritas en la casa. Y una de ellas estaba enferma, tenía un cáncer y su tiempo de vida, de la noche a la mañana en el que le habían dado, se acortó más de la cuenta”, contó.

“Y en el viaje anterior que yo había hecho en julio, como para el Día del Papá si no me equivoco... Yo siempre la tomaba en brazos, y como que de repente me pateaba para bajarla (...) Y ese fin de semana, que yo ya sabía que estaba enferma, la tomé en brazos y no se quería bajar”, añadió.

Enseguida agregó: “Y ahí me di cuenta de que se estaba despidiendo. Y después cuando viajé el mes pasado, el día viernes cuando yo llego, la llevo a la clínica al mediodía y después el día domingo como a las 8 y algo falleció. Y no alcanzó a llegar a la clínica”.

Tras regresar a Santiago, prefirió guardar silencio sobre el tema. Finalmente, Francisco Halzinki expresó: “Los que amamos los animales nunca estamos preparados para verlos partir (...) Es una pérdida que duele”.