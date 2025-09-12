;

VIDEO. Integrante de “Hay que decirlo” rompe en llanto en vivo por sensible pérdida: “No alcanzó a llegar a la clínica”

La figura televisiva recordó al aire este duro episodio, recibiendo el apoyo y contención de sus compañeros en el panel.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Durante la más reciente emisión de Hay que decirlo se vivió un emotivo momento cuando Francisco Halzinki, conocido como el Experto en Reality, rompió en llanto al compartir una dolorosa experiencia personal relacionada con la pérdida de un ser querido de cuatro patas.

La conversación comenzó tras comentarse la historia de Camilo, cantante colombiano, quien reveló a sus seguidores que, minutos antes de subir al escenario para un show, había recibido la noticia de la muerte de su mascota que lo acompañó durante 20 años. Este relato conmovió profundamente al panel.

Fue entonces cuando Halzinki relató lo ocurrido con Annie, su perrita. “Es que me pasó hace dos semanas. En el último viaje que hice a Concepción (su tierra natal, donde vive su familia)... Había cinco perritas en la casa. Y una de ellas estaba enferma, tenía un cáncer y su tiempo de vida, de la noche a la mañana en el que le habían dado, se acortó más de la cuenta”, contó.

Revisa también:

ADN

“Y en el viaje anterior que yo había hecho en julio, como para el Día del Papá si no me equivoco... Yo siempre la tomaba en brazos, y como que de repente me pateaba para bajarla (...) Y ese fin de semana, que yo ya sabía que estaba enferma, la tomé en brazos y no se quería bajar”, añadió.

Enseguida agregó: “Y ahí me di cuenta de que se estaba despidiendo. Y después cuando viajé el mes pasado, el día viernes cuando yo llego, la llevo a la clínica al mediodía y después el día domingo como a las 8 y algo falleció. Y no alcanzó a llegar a la clínica”.

Tras regresar a Santiago, prefirió guardar silencio sobre el tema. Finalmente, Francisco Halzinki expresó: “Los que amamos los animales nunca estamos preparados para verlos partir (...) Es una pérdida que duele”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad