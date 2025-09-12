¡Panorama gamer! Estos son los juegos gratis para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre (y más)
Terminando la semana, te contamos cuáles son los títulos que podrás disfrutar de manera totalmente gratuita en tu plataforma preferida.
Llegó un nuevo fin de semana y aquí te contamos cuáles son los juegos a los que podrás tener acceso en tu plataforma de manera totalmente gratis para disfrutar de un atractivo panorama. Además, en este especial Día del Gamer.
Como es costumbre, te mostramos una gran variedad de opciones. No importa la consola que tengas ni los títulos o géneros que prefieras, hay diversas formas de aprovechar los próximos días.
De igual manera, destacamos que algunos videojuegos están sujetos a condiciones y restricciones según el distribuidor.
Son especificaciones como el tiempo que estará gratis para descargar, si podrás quedártelo para siempre, si es bajo algún servicio de pago previo o incluso si se trata más bien de una prueba free. Pero, de igual manera, son opciones a descargar sin un costo extra y pasar un buen rato.
Revisa también:
PlayStation Plus
- Stardew Valley
- Psychonauts 2
- Viewfinder
*Todos disponibles hasta el 6 de octubre.
Xbox (Free play days con core o Game Pass)
- The Escapists: The Walking Dead
- Rogue Waters
- Bad North
- Empyreal
*Todos disponibles hasta el 14 de septiembre.
Nintendo Switch
- Kirby’s Star Stacker
- FORSAKEN 64
- Survival Kids
- Chibi-Robo!
*Disponibles para miembros de Nintendo Switch Online.
PC
- Dillo’s Dilemma
- Cartoon Survivor
- The Adventures of Candle Boy
*Todos de forma permanente.
- Ghostrunner 2
- Monument Valley II
- The Battle of Polytopia
*Todos hasta el 18 de septiembre.