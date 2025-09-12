;

¡Panorama gamer! Estos son los juegos gratis para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre (y más)

Terminando la semana, te contamos cuáles son los títulos que podrás disfrutar de manera totalmente gratuita en tu plataforma preferida.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Javier Zayas Photography

Llegó un nuevo fin de semana y aquí te contamos cuáles son los juegos a los que podrás tener acceso en tu plataforma de manera totalmente gratis para disfrutar de un atractivo panorama. Además, en este especial Día del Gamer.

Como es costumbre, te mostramos una gran variedad de opciones. No importa la consola que tengas ni los títulos o géneros que prefieras, hay diversas formas de aprovechar los próximos días.

De igual manera, destacamos que algunos videojuegos están sujetos a condiciones y restricciones según el distribuidor.

Son especificaciones como el tiempo que estará gratis para descargar, si podrás quedártelo para siempre, si es bajo algún servicio de pago previo o incluso si se trata más bien de una prueba free. Pero, de igual manera, son opciones a descargar sin un costo extra y pasar un buen rato.

Revisa también:

ADN

PlayStation Plus

  • Stardew Valley
  • Psychonauts 2
  • Viewfinder

*Todos disponibles hasta el 6 de octubre.

Xbox (Free play days con core o Game Pass)

  • The Escapists: The Walking Dead
  • Rogue Waters
  • Bad North
  • Empyreal

*Todos disponibles hasta el 14 de septiembre.

Nintendo Switch

  • Kirby’s Star Stacker
  • FORSAKEN 64
  • Survival Kids
  • Chibi-Robo!

*Disponibles para miembros de Nintendo Switch Online.

PC

Steam:

  • Dillo’s Dilemma
  • Cartoon Survivor
  • The Adventures of Candle Boy

*Todos de forma permanente.

Epic Games:

  • Ghostrunner 2
  • Monument Valley II
  • The Battle of Polytopia

*Todos hasta el 18 de septiembre.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad