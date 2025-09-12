;

Nintendo Direct 2025: estos son todos los anuncios que marcarán el futuro de la compañía

El foco estuvo puesto en Mario y el plato fuerte fue la confirmación de su nueva película.

José Campillay

Nintendo Direct 2025: estos son todos los anuncios que marcarán el futuro de la compañía

Durante la mañana de este viernes 12 de septiembre se realizó una nueva edición de Nintendo Direct, dejando varios anuncios muy importantes para analizar en la comunidad gamer.

El evento marcó el rumbo de la compañía para los próximos meses, con foco especial en los lanzamientos exclusivos para la Switch 2.

Además, uno de los temas más relevantes fue la celebración de 40 años de Super Mario Bros., por lo que muchas noticias estuvieron relacionadas al icónico fontanero.

En esta línea, sin lugar a dudas que una de las novedades más llamativas relevantes fue el anuncio oficial de la nueva película de Mario.

Esto, siempre acompañado con las infaltables revelaciones enfocadas en los videojuegos, el mercado principal de la empresa.

A continuación te dejamos un resumen con lo más destacado del Nintendo Direct:

The Super Mario Galaxy Movie

Se trata de la secuela de The Super Mario Bros. Movie (2023), producida por Nintendo e Illumination, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, guion de Matthew Fogel, música de Brian Tyler.

El elenco de voces confirmado trae de regreso a Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, y Kevin Michael Richardson como Kamek.

Se reveló que el filme estará inspirado en el juego Super Mario Galaxy, lanzado originalmente en 2007, por lo que se expandirá aún más el universo cinematográfico y se esperan grandes sorpresas.

El estreno de la película está agendado para el 3 de abril de 2026.

Juegos nuevos y relanzamientos notables

  • Mario Tennis Fever: Exclusivo para Nintendo Switch 2, llega el 12 de febrero de 2026.
    • Fever Rackets (raquetas especiales) que tienen habilidades únicas; ejemplos incluyen la Ice Racket (hielo), la Mini Mushroom Racket (que encoge al rival), y la Shadow Racket (duplica al jugador).
    • Un elenco de 38 personajes jugables, el mayor número en la historia de la saga.
    • Modos variados: Adventure mode con personajes bebé, torneos, ranking, online, etc.
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Ports / Remasterización): Se confirmó su llegada a Nintendo Switch y Switch 2 para el 2 de octubre de 2025. Se prometen mejoras técnicas como mejor resolución, controles mejorados (stick, botón o movimiento), nuevo contenido del “storybook”, y funciones añadidas.
  • Super Mario Bros. Wonder: Edición para Switch 2 llegará en primavera de 2026, con contenido extra para multijugador bajo el nombre Encuentro en Bellabel Park (en inglés “Meetup in Bellabel Park”).
  • Yoshi and the Mysterious Book: Juego nuevo de Yoshi que llegará en primavera de 2026.

Otros anuncios

Se añadió Virtual Boy Classics al servicio Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, con la fecha de 17 de febrero de 2026.

La presentación también incluyó tráilers o avances de otros títulos esperados y remakes, como Metroid Prime 4: Beyond, aunque aún sin fecha exacta en algunos casos.

Revisa el Nintendo Direct a continuación:

