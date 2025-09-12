“Mortal Kombat: Legacy Kollection”: Conoce la fecha de estreno y todos los detalles de este lanzamiento especial del mundo gamer

El legado de Mortal Kombat, una de las sagas de lucha más influyentes de los videojuegos, volverá a brillar este 2025 gracias a Legacy Kollection, un ambicioso paquete retro que reunirá más de 20 títulos históricos de la franquicia.

Durante el más reciente Nintendo Direct de septiembre, se revelaron finalmente las fechas de estreno y nuevos detalles del proyecto liderado por Digital Eclipse.

La colección llegará en formato digital el 30 de octubre de 2025, mientras que las copias físicas estarán disponibles a partir del 12 de diciembre.

Aunque el anuncio se realizó durante la presentación de Nintendo, el estudio confirmó que la fecha será la misma para todas las plataformas: Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Este dato pone fin a los rumores que apuntaban a un debut en septiembre, ya que la ventana oficial se fijó un mes más tarde de lo que se había especulado.

El catálogo de Legacy Kollection no se limita a los títulos más recordados de la saga: también incluirá ports para consolas portátiles, versiones que en su momento marcaron diferencias frente a las entregas de sobremesa.

Una selección histórica

Entre los juegos confirmados se encuentran

Mortal Kombat (1992) en sus versiones de Arcade, SNES, Genesis, Game Boy y Game Gear.

(1992) en sus versiones de Arcade, SNES, Genesis, Game Boy y Game Gear. Mortal Kombat II (1993) en Arcade, SNES, Genesis, Game Boy y 32X.

(1993) en Arcade, SNES, Genesis, Game Boy y 32X. Mortal Kombat 3 (1995) para Arcade, SNES y Genesis.

(1995) para Arcade, SNES y Genesis. Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) para Arcade y SNES.

(1995) para Arcade y SNES. Mortal Kombat Trilogy (1996) en PlayStation.

(1996) en PlayStation. Mortal Kombat 4 (1997) en Arcade.

(1997) en Arcade. Títulos portátiles como Mortal Kombat Advance (2001), Deadly Alliance (2002) y Tournament Edition (2003) para Game Boy Advance.

(2001), (2002) y (2003) para Game Boy Advance. Además de los polémicos Mythologies: Sub-Zero (1997, PlayStation) y Special Forces (2000, PlayStation), considerados por muchos entre los puntos más bajos de la franquicia.

La colección también ofrecerá un modo multijugador online con rollback netcode, pensado para garantizar peleas más fluidas, y sumará material adicional como galerías de arte, entrevistas con actores originales y documentos sobre la creación de la saga.

Con este lanzamiento, Warner Bros. Games, NetherRealm Studios y Digital Eclipse buscan dar a los seguidores de Mortal Kombat la posibilidad de redescubrir tres décadas de historia y, al mismo tiempo, atraer a nuevas generaciones que quieran conocer los orígenes del icónico “Finish Him!”.