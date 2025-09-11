Ronny Dance vuelve a la televisión chilena: este es el programa en el que exchico “Mekano” hablará de su vida en EE. UU.

Lejos de los escenarios donde alcanzó fama en los años 2000 con el programa juvenil Mekano, Ronny “Dance” Munizaga vuelve a aparecer en la televisión chilena.

El exintegrante del icónico espacio de Mega será parte del estelar Podemos Hablar, transmitido por Chilevisión este viernes.

El bailarín y exrostro televisivo, recordado también por su paso por Calle 7, se mantuvo por varios años vinculado a distintos programas de farándula. Sin embargo, luego de una polémica por un video íntimo filtrado, optó por dejar la pantalla chica y mudarse a Nueva York, donde inició una nueva etapa.

En Estados Unidos encontró el amor, mantiene una relación estable desde hace años y se dedica a manejar camiones, trabajo que le permitió reinventarse lejos de los medios.

Su visita a Podemos Hablar, conducido por Diana Bolocco, marcará su regreso a los estudios de televisión en Chile. En la entrevista abordará aspectos de su vida en Estados Unidos, cómo ha enfrentado un complejo proceso de salud y los cambios que vivió al alejarse de la exposición pública.

Entre los temas centrales, está la fractura de tobillo que sufrió en 2024 y que lo llevó a someterse a tres cirugías. Hasta mediados de 2025, aún se encontraba en recuperación de esta lesión.

El episodio contará también con la participación del actor y comediante Gustavo Becerra, conocido por Detrás del Muro, y de la actriz María José Prieto, quien ha atravesado meses difíciles luego de la denuncia por abuso sexual que enfrentó su esposo, Cristián Campos, proceso en el que finalmente fue sobreseído.