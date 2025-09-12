;

Caso ProCultura: Fiscalía busca revertir suspensión del procedimiento de desafuero contra Claudio Orrego

El Ministerio Público ingresó un recurso luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó suspender la tramitación de la solicitud de desafuero contra el gobernador de la RM.

Mario Vergara

11 de junio de 2025/SANTIAGOFOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

11 de junio de 2025/SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La Fiscalía Regional de Antofagasta informó que interpuso los recursos procesales correspondientes para oponerse a la suspensión del procedimiento de desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego Larraín. La paralización había sido resuelta por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a petición de la defensa del jefe regional.

El Ministerio Público sostuvo que el procedimiento autónomo de desafuero ya iniciado “debe continuar su curso sin mayor demora”, puesto que su único objetivo es determinar si existen o no antecedentes que permitan la formación de causa. En ese marco, planteó que la suspensión genera una dilación injustificada en una etapa estrictamente habilitante.

En su comunicado, la Fiscalía reafirmó que su actuación se guía por los más altos estándares de objetividad, legalidad y probidad, y que es consciente del impacto público del caso. Por ello, aseguró que, siempre dentro del marco legal, mantendrá el compromiso de evitar retrasos y avanzar con la celeridad que corresponde, entregando respuestas fundadas y oportunas.

La persecución penal remarcó además que su proceder busca resguardar la transparencia y la defensa de la probidad, objetivos que —sostuvo— requieren el ágil desenvolvimiento de las actuaciones jurisdiccionales vinculadas al caso.

Con la presentación del recurso, la Fiscalía busca que el tribunal reconsidere la suspensión y permita que el trámite de desafuero siga su curso regular, paso previo indispensable para definir si corresponde o no iniciar una causa formal en el marco del Caso ProCultura.

