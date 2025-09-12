;

Garin abre la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Quedó definido el orden de enfrentamientos para la serie de este fin de semana en Ñuñoa.

Carlos Madariaga

Este viernes se desarrolló el sorteo de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, por el Grupo Mundial I.

La suerte dejó a Cristian Garin como el encargado de abrir la serie ante Aarón Gil García, 1361 del mundo, a contar de las 17:00 horas este sábado.

Tras ello, Tomás Barrios enfrentará al número 1 de los europeos, Alex Knaff, 668 del planeta.

El cruce también dejó instalado, de momento, a la dupla de Matías Soto con Tomás Barrios para el inicio del domingo, con los dobles.

Quien se imponga en esta llave podrá disputar las Qualifiers en 2026, apuntando a volver al Grupo Mundial, donde se disputa la Ensaladera de Plata.

