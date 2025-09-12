Garin abre la serie de Copa Davis ante Luxemburgo / Carlos Madariaga

Este viernes se desarrolló el sorteo de la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo, por el Grupo Mundial I.

La suerte dejó a Cristian Garin como el encargado de abrir la serie ante Aarón Gil García, 1361 del mundo, a contar de las 17:00 horas este sábado.

Tras ello, Tomás Barrios enfrentará al número 1 de los europeos, Alex Knaff, 668 del planeta.

El cruce también dejó instalado, de momento, a la dupla de Matías Soto con Tomás Barrios para el inicio del domingo, con los dobles.

Quien se imponga en esta llave podrá disputar las Qualifiers en 2026, apuntando a volver al Grupo Mundial, donde se disputa la Ensaladera de Plata.