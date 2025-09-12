Alejandro Tabilo sigue firme en China: superó al 108 del mundo y volverá a disputar una semifinal después de 3 meses
El tenista chileno enfrentará a un top 100 por el boleto a la final del Challenger de Guangzhou.
Este viernes, Alejandro Tabilo (125°) se instaló en las semifinales del Challenger de Guangzhou tras derrotar en cuartos de final al estadounidense Nishesh Basavareddy (108°).
El partido comenzó a favor del norteamericano, quien se llevó el primer set por 7-5. Sin embargo, el chileno logró imponerse por 7-5 en el segundo parcial para igualar el marcador. Todo se definió en la tercera manga, donde el “Jano” mostró mejor tenis que su rival para ganar el último set por 6-2.
Revisa también:
De esta manera, el tenista nacional se quedó con el duelo y avanzó a la ronda de los 4 mejores del torneo chino, en donde enfrentará al australiano Christopher O’Connell (89°).
Vale destacar que Alejandro Tabilo volverá a disputar una semifinal después de tres meses de la última vez que llegó a este tipo de instancias, que fue en el Challenger de Prostejov, el pasado 6 de junio. En esa oportunidad el chileno cayó ante el taiwanés Chun-hsin Tseng.