Un fuerte testimonio entregó la periodista Natalia Mandiola durante un episodio del pódcast Mamás in progres, donde abordó los miedos que tiene como madre y cómo estos se relacionan con hechos de su niñez.

En la conversación, la comunicadora recordó haber sido víctima de violación y abuso sexual en su infancia, relatando que este proceso marcó su vida y que ha requerido años de terapia para sanar.

“Yo soy una persona muy consciente de que si uno no sana, vas a repetir patrones sí o sí. Y como lo dije antes, llevo hartos años terapiándome. Y parte de mis terapias han sido solucionar y entender, y también cortar ese patrón, de cosas que a mí me pasaron cuando era chica”, relató.

La periodista explicó que entre sus experiencias estuvo “el abandono de mi papá hasta abusos que sufrí siendo muy chica. Entonces, creo que inconscientemente yo quería que mi hijo fuera hombre para que no pasara todas las cosas que yo pasé, que fueron rudas, que las hablé muy grande”.

Posteriormente, agregó: “Nunca las hablé de chica porque tenía miedo, me sentía culpable, sucia, un montón de cosas no dignas del amor. Muy loco, pero logré superar ese tipo de cosas. Y hoy día siento que tengo quizás herramientas distintas”.

Natalia Mandiola: “Sufrí abuso de dos familiares y violación de un hijo de una amiga de mi mamá”

Más adelante, la exintegrante de Calle 7 finalmente reveló que “sufrí abuso de dos familiares y violación del hijo de una amiga de mi mamá, entonces venía con hartos traumitas, que fui obviamente concientizando cuando era más grande”.

También reflexionó sobre cómo la ausencia de su padre influyó en su niñez. “Yo creo que la vida me hizo madurar muy rápido, no tener un papá, una imagen paterna y ver que la gente te pasaba a llevar y se sentía con ese derecho de pasarte a llevar porque no había un hombre en tu casa”.

“Lo viví desde muy chica, con familiares, con gente a tu alrededor. También, como veían a una mamá sola, yo creo que se sentían quizás con, como con ese derecho de decir como ‘aquí no va a pasar nada’, ¿cachai?”, añadió.

Y cerró con una reflexión actual: “Quizás antes la gente era más confiada... Como ‘ah, es el primo, filo, ah, el tío abuelo, ah, el amigo’. Hoy día me da lo mismo si es mi suegro, si es el amigo, yo soy una persona superdesconfiada y soy una persona muy desconfiada con mi hija”.