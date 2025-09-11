Exchica Mekano reaparece tras brutal agresión de su pareja: “Hoy celebro el milagro de estar viva”

La bailarina y exchica Mekano, Ariela Medeiros, volvió a aparecer en redes sociales para compartir un emotivo mensaje luego de haber sido víctima de una violenta agresión por parte de su pareja.

El ataque ocurrió la mañana del domingo pasado en la Quinta Región, cuando Antonio Lennon Di Fonte, su pareja, la agredió físicamente en su hogar.

Según relató Medeiros a medios locales, no hubo discusión previa: la agresión fue inesperada y contundente.

“Él estaba acostado, con un gorro naranja, y cuando le quité el gorro, todo se volvió un caos. Fueron golpes tras golpes, y pensé que me iba a matar. Por suerte logré escapar y llamar a la policía”, señaló la modelo, quien recibió lesiones en la cabeza, rostro y piernas.

A cuatro días del ataque, Medeiros compartió en su cuenta un mensaje lleno de gratitud: “Hoy celebro el milagro de estar viva. He pasado por momentos duros y, aun así, sigo aquí. Agradezco cada respiro, cada abrazo y cada muestra de cariño que me han dado; me ayuda a seguir adelante”.

La modelo también expresó su sorpresa por la violencia del ataque, asegurando que nunca había habido antecedentes de agresión ni conflictos graves entre ambos.

“Nunca fue violento antes, por eso estoy tan impactada”, explicó.

Cercanos a Medeiros señalaron que el agresor habría publicado fotos de las lesiones, mientras que Carabineros mantiene la búsqueda activa. Según registros policiales, Di Fonte cuenta con un historial de denuncias por violencia intrafamiliar desde 1996.

La comunidad ha mostrado su apoyo a la bailarina, destacando su fortaleza y resiliencia frente a este episodio de violencia, mientras las autoridades continúan tras la pista del agresor.