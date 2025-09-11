;

Exchica Mekano reaparece tras brutal agresión de su pareja: “Hoy celebro el milagro de estar viva”

Actualmente, el agresor está siendo buscando por la justicia.

Javiera Rivera

Ariela Medeiros

Ariela Medeiros

La bailarina y exchica Mekano, Ariela Medeiros, volvió a aparecer en redes sociales para compartir un emotivo mensaje luego de haber sido víctima de una violenta agresión por parte de su pareja.

El ataque ocurrió la mañana del domingo pasado en la Quinta Región, cuando Antonio Lennon Di Fonte, su pareja, la agredió físicamente en su hogar.

Según relató Medeiros a medios locales, no hubo discusión previa: la agresión fue inesperada y contundente.

“Él estaba acostado, con un gorro naranja, y cuando le quité el gorro, todo se volvió un caos. Fueron golpes tras golpes, y pensé que me iba a matar. Por suerte logré escapar y llamar a la policía”, señaló la modelo, quien recibió lesiones en la cabeza, rostro y piernas.

A cuatro días del ataque, Medeiros compartió en su cuenta un mensaje lleno de gratitud: “Hoy celebro el milagro de estar viva. He pasado por momentos duros y, aun así, sigo aquí. Agradezco cada respiro, cada abrazo y cada muestra de cariño que me han dado; me ayuda a seguir adelante”.

Revisa también

ADN

La modelo también expresó su sorpresa por la violencia del ataque, asegurando que nunca había habido antecedentes de agresión ni conflictos graves entre ambos.

“Nunca fue violento antes, por eso estoy tan impactada”, explicó.

Cercanos a Medeiros señalaron que el agresor habría publicado fotos de las lesiones, mientras que Carabineros mantiene la búsqueda activa. Según registros policiales, Di Fonte cuenta con un historial de denuncias por violencia intrafamiliar desde 1996.

La comunidad ha mostrado su apoyo a la bailarina, destacando su fortaleza y resiliencia frente a este episodio de violencia, mientras las autoridades continúan tras la pista del agresor.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad