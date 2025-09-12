Ministra de Salud descarta aprovechamiento político en discusión por eutanasia: “Es una necesidad que existe”

Este viernes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, conversó con ADN Hoy de varios temas del acontecer nacional, como las listas de esperas, el ingreso del tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo, y también sobre la discusión por la Ley de Eutanasia.

Sobre esto último, la secretaria de Estado respondió a las críticas de una parte de la oposición, quienes apuntaron a que este tipo de proyectos se debe discutir “en países desarrollados (...) no para nosotros”, y también a los dardos sobre un posible aprovechamiento político, de cara a las elecciones.

Al respecto, la titular de la cartera de Salud señaló que “el Presidente pidió que le pusiéramos urgencia eutanasia a eutanasia el año 2024, no fue en el discurso de este año”.

“Nosotros hicimos un trabajo de revisión del proyecto que venía aprobado por la cámara de diputados, bien cuidadosa y prudente (...) Así que no corresponde a una decisión de último minuto”, aseveró.

En esa línea, la ministra reiteró que “nosotros veníamos trabajando todo esto desde el 2024, y es una necesidad que existe”.

“No es una situación que estemos aprovechando por un momento político. De hecho, el proyecto recoge iniciativas que son transversales”, complementó.

Finalmente, Aguilera detalló que “tampoco es que el bloque de derecha esté todo en contra, esto no es tan derecha e izquierda, tiene que ver más con las convicciones y las creencias de cada persona”.

“Nosotros somos respetuosos de eso, pero también de la autonomía de las personas sobre su propia vida“, cerró.