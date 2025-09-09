Avanza proyecto de Eutanasia: Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar y ahora pasa a sala

Durante esta jornada, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar la Ley de Eutanasia.

La iniciativa contó con 3 votos a favor, de Iván Flores (DC), Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (PPD); y 2 en contra, Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN).

Estos últimos dos hicieron reserva de constitucionalidad del proyecto por el artículo 19 de la Constitución que señala el derecho a la vida.

El proyecto propone regular la muerte asistida en Chile para que las personas puedan optar por recibir asistencia médica para morir en caso de enfermedades graves, terminales e incurables.

Todo esto será supervisado por profesionales de la salud con evaluaciones psiquiátricas y también con una expresión de voluntad por escrito por parte de quien lo requiera.

La iniciativa ahora será discutida en la Sala de Senado, donde, en caso de avanzar, volverá a la Comisión de Salud para su votación en particular.

Si el proyecto de eutanasia logra ver la luz tras 14 años, y es promulgada como ley, Chile podría convertirse en el tercer país de Latinoamérica en legalizar la muerte asistida.