;

Avanza proyecto de Eutanasia: Comisión de Salud del Senado aprueba idea de legislar y ahora pasa a sala

Sin embargo, los senadores Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN) hicieron reserva de constitucionalidad por el artículo 19 de la Constitución que señala el derecho a la vida.

Juan Castillo

Medelise Jensen

Getty Images

Getty Images / megaflopp

Durante esta jornada, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar la Ley de Eutanasia.

La iniciativa contó con 3 votos a favor, de Iván Flores (DC), Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (PPD); y 2 en contra, Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN).

Estos últimos dos hicieron reserva de constitucionalidad del proyecto por el artículo 19 de la Constitución que señala el derecho a la vida.

Revisa también:

ADN

El proyecto propone regular la muerte asistida en Chile para que las personas puedan optar por recibir asistencia médica para morir en caso de enfermedades graves, terminales e incurables.

Todo esto será supervisado por profesionales de la salud con evaluaciones psiquiátricas y también con una expresión de voluntad por escrito por parte de quien lo requiera.

La iniciativa ahora será discutida en la Sala de Senado, donde, en caso de avanzar, volverá a la Comisión de Salud para su votación en particular.

Si el proyecto de eutanasia logra ver la luz tras 14 años, y es promulgada como ley, Chile podría convertirse en el tercer país de Latinoamérica en legalizar la muerte asistida.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad