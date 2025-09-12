El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó en diálogo con ADN Hoy las listas de espera, en las cuales el Gobierno incluyó $73 mil millones adicionales para disminuir los tiempos de las esperas.

“La lista de espera avanza”, dijo la secretaria de Estado. En esa línea, aclaró que “las enfermedades que están en el GES no entran a lista de espera, porque tienen garantías de oportunidad”.

“En el caso de la lista de espera no GES, son atenciones electivas (...) Entonces, en ella la gente entra y sale todos los meses, 400 mil personas entran y salen “, añadió.

“9 millones de personas han salido de la lista de espera”

Asimismo, Ximena Aguilera sostuvo que “en este gobierno, cuando di la cuenta pública, llevábamos 9 millones de personas que habían salido de la lista de espera".