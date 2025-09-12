;

ADN Hoy. Ministra Aguilera enfatiza que listas de espera “avanzan”: “En el primer semestre salieron 1,3 millones de personas”

En conversación con ADN Hoy, la titular de Salud señaló que en este gobierno, hasta julio, “llevábamos 9 millones de personas que habían salido de la lista de espera”.

Ruth Cárcamo

Entrevista a Ximena Aguilera, ministra de Salud - ADN Hoy

24:39

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó en diálogo con ADN Hoy las listas de espera, en las cuales el Gobierno incluyó $73 mil millones adicionales para disminuir los tiempos de las esperas.

“La lista de espera avanza”, dijo la secretaria de Estado. En esa línea, aclaró que “las enfermedades que están en el GES no entran a lista de espera, porque tienen garantías de oportunidad”.

“En el caso de la lista de espera no GES, son atenciones electivas (...) Entonces, en ella la gente entra y sale todos los meses, 400 mil personas entran y salen“, añadió.

“9 millones de personas han salido de la lista de espera”

Asimismo, Ximena Aguilera sostuvo que “en este gobierno, cuando di la cuenta pública, llevábamos 9 millones de personas que habían salido de la lista de espera".

“En el primer semestre han salido 1,3 millones de personas, y entra un número similar. Entonces, lo que interesa no es que entren menos pacientes, porque eso quiere decir que estaríamos limitando la interconsulta al especialista, sino que esperen menos”, finalizó la ministra.

