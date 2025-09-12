;

“Me encantaría retirarme del fútbol en 2027; jugar un año más en Colo Colo y seguir trabajando ahí”

El volante y capitán de los albos, Esteban Pavez, dio pistas sobre su futuro y confesó su deseo de seguir ligado a la institución después de colgar los botines.

Uno de los jugadores que ha tenido un año difícil en Colo Colo es Esteban Pavez. El volante y capitán de los albos ha sido objeto de numerosas críticas por su rendimiento, llegando incluso a perder la titularidad en varios partidos.

En ese escenario, el mediocampista de 35 años concedió una entrevista al podcast de su excompañero Gonzalo Fierro, donde reveló sus planes a futuro y sorprendió al ponerle fecha a su retiro del fútbol profesional.

“Me encantaría retirarme del fútbol en 2027. Tengo contrato hasta el próximo año en Colo Colo. Jugar un año más en Colo Colo y retirarme ahí“, confesó el futbolista en el espacio llamado “Soy de Fierro Podcast”.

Además, reconoció que su sueño es seguir ligado a la institución después de colgar los botines. “Me gustaría eso, retirarme en Colo Colo y seguir trabajando ahí“, agregó.

Los dichos de Esteban Pavez fueron interpretados como un mensaje para la dirigencia de Blanco y Negro. El volante tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 y, para cumplir con su deseo, deberá extender su vínculo por una temporada más.

Así, el exselecciondo nacional terminaría su carrera a los 37 años en el Estadio Monumental. Entre sus tres pasos por Macul, Pavez acumula un total de 342 partidos disputados, con 16 goles y 18 asistencias, además de nueve títulos: cinco de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

