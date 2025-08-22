;

Chofer de microbús fue brutalmente golpeado en Quilpué hasta perder el conocimiento

Tras el ataque, el chofer perdió el control del vehículo, que retrocedió e impactó contra un automóvil.

Javiera Rivera

Un conductor del transporte público fue víctima de una violenta golpiza mientras realizaba su recorrido en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del bus.

El hecho ocurrió la tarde del martes, cuando el micrero, que cubría el recorrido Belloto Norte de la empresa Fenur, se desplazaba por el Troncal Urbano.

Según relató Karmina Alvear, trabajadora de la empresa, todo comenzó luego de un conflicto vial con el conductor de un camión que se incorporó a la vía de forma imprudente.

El chofer del bus le hizo una leve advertencia con la bocina, lo que habría desencadenado la furia del otro conductor. Más tarde, al llegar a la intersección, el camión se detuvo y su conductor ingresó al bus por la puerta delantera.

Allí, golpeó en reiteradas ocasiones la cabeza del adulto mayor, quien solo atinó a cubrirse. La agresión fue tan fuerte que la víctima perdió el conocimiento. Tras ello, el agresor huyó del lugar.

De acuerdo a Carabineros, al quedar inconsciente, el chofer perdió el control del vehículo, que retrocedió e impactó contra un automóvil. Mientras los pasajeros auxiliaron al herido, quien fue trasladado al Hospital de Quilpué con lesiones graves.

Hasta ahora no se conoce la identidad ni el paradero del agresor, ya que no fue posible registrar la patente de su vehículo.

