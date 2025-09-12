;

“Fue una decisión propia”: en la ANFP descartan haber forzado el cierre de la cantera de Cobreloa en Santiago

Los apoderados de los niños perjudicados por el traslado de las divisiones inferiores a Calama se reunieron con el ente rector para aclarar versiones.

Javier Catalán

Foto: @cobreloacadetes.sub15

Foto: @cobreloacadetes.sub15

Alrededor de 200 niños de la Región Metropolitana se quedaron sin club de fútbol debido al sorpresivo cierre de las divisiones inferiores de Cobreloa en Santiago, en una medida del club “loíno” para concentrar a sus cadetes en Calama.

ADN Deportes conversó la semana pasada con los padres de los chicos afectados por la decisión, a quienes desde la dirigencia de los “Zorros del Desierto” les dijeron que la orden de llevar toda su cantera al norte era decisión de la ANFP.

Para contrastar esta información, los apoderados tuvieron una reunión con Felipe Quinteros, encargado del Fútbol Joven de la organización que comanda Pablo Milad, quien desmintió la versión entregada por Cobreloa.

Lo que comentan los apoderados es que desde la ANFP informaron a los “loínos” que, para la Copa Futuro, querían que desde la Sub 15 hasta la categoría proyección compitieran juntas las canteras de Calama y Santiago, pero finalmente el ente rector pudo solucionar aquel problema, por lo que mover a los chicos de la Región Metropolitana ya no era necesario.

Por este motivo, que Cobreloa quiera llevar a todas sus divisiones inferiores directamente a Calama es una decisión propia, puesto que la ANFP ya informó que no hay obligación de trasladar a los niños al norte.

Desde Quilín enviarán una comunicación formal a la dirigencia de los “Zorros del Desierto” para aclarar la situación. Eso sí, fue la misma organización del fútbol chileno la que informó a los padres que Cobreloa tiene todo el derecho de llevar sus series menores a Calama, si así lo estiman conveniente.

