Fue campeón del mundo, jugó con dos chilenos en Europa y ahora se retira del fútbol a los 31 años

El defensa francés, Samuel Umtiti, decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional con apenas 31 años. El campeón del mundo en Rusia 2018 estuvo un año inactivo por una lesión en la rodilla izquierda y, al no conseguir club en último mercado europeo, decidió colgar los botines.

Según informó L’Equipe, el zaguero central se había fijado un plazo hasta el 10 de septiembre para escuchar ofertas y tomar una decisión. Sin embargo, no llegó a acuerdo con ningún equipo y le dirá adiós al fútbol para siempre.

Umtiti comenzó su carrera en Olympique Lyon y de ahí dio el salto al Barcelona en 2016, periodo en el que disputó más de 90 partidos con el cuadro catalán y logró siete títulos en cuatro temporadas. Allí fue compañero de Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Sin embargo, su paso por el club español también marcó un declive en su carrera. Entre lesiones y altibajos, perdió protagonismo y terminó emigrando al Lecce de Italia en 2022. Más tarde, firmó por el Lille, pero ya sin la regularidad de sus mejores años.

Durante la última temporada, una dolencia en la rodilla lo mantuvo al margen de las canchas y, pese a recibir el alta médica, eligió retirarse. Su contrato con Lille finalizó a mitad de 2025 y la falta de ofertas lo llevó a confirmar lo que ya venía meditando.

Entre sus logros más importantes, Umtiti logró coronarse campeón del mundo con la selección de Francia en Rusia 2018. En ese torneo, el defensa fue titular y una pieza clave en el equipo de Didier Deschamps, consolidando una defensa dondo tuvo como socio a Raphael Varane.