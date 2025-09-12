Este es el vehículo más buscado por los chilenos en 2025, según estudio

Todas las personas que conducen o que tienen las intenciones de hacerlo, tienen un vehículo “ideal” que les gustaría tener algún día.

En ese contexto, es que recientemente se dio a conocer cuál es el automóvil más buscado por los chilenos en este 2025.

¿Cuál es? El vehículo con mayor demanda en la actualidad en nuestro país es el Toyota RAV4.

De acuerdo a lo publicado por La Segunda, un análisis realizado por Yapo.cl obtuvo como resultado que el segmento SUV se consolidó como la categoría más demandada en Chile.

En tanto, el auto más buscado es el Toyota RAV4 y la transmisión manual mantiene un 67,5% de las preferencias.

En conversación con el medio antes citado, el líder de autos en Yapo.cl, Sebastián Bunster, sostuvo que “el consumidor hoy busca espacio, seguridad y versatilidad”.

Por otro lado, el estudio arrojó que el 83% de las personas usa su vehículo para fines personales, mientras que el 17% lo utiliza para su trabajo.