Conocida marca de vehículos deja inesperadamente Chile: vendieron apenas 40 unidades

La prestigiosa firma abandonará el mercado nacional tras 12 años.

Sebastián Escares

Conocida marca de vehículos deja inesperadamente Chile: vendieron apenas 40 unidades

Durante esta última jornada, se dio a conocer que una conocida marca de autos dejó de manera inesperada nuestro país.

La marca en cuestión alcanzó a estar durante 12 años en Chile. Sin embargo, las 40 unidades de vehículos que vendió la compañía no fueron suficientes para prolongar su estadía en Chile.

Se trata nada más y nada menos que de la lujosa marca británica Rolls-Royce.

Según constató The Clinic, el motivo por el cual la compañía deja el país se debe a que “la operación de la marca y el nivel de ventas no resultaron suficientes“.

El primer gerente general de Rolls-Royce y quien está al mando de marcas premium del Grupo Inchcape, Alejandro Richard, indicó que la salida de la marca de nuestro mercado fue por instrucciones tomadas desde la fábrica, la cual se concetrará en mercados de volúmenes más grandes, indicó Richard a Autocosmos.

No obstante, Inchcape podrá seguir comercializando Rolls-Royce a pedido. En tanto, seguirán otorgando el servicio de postventa a las 40 unidades que circulan en Chile actualmente.

