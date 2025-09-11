Se construyó en apenas un día: así es el Edificio Momentum de seis pisos que se instaló en Pudahuel

Durante los últimos días, se dio a conocer un novedoso hito para la construcción en Chile: el Edificio Momentum.

Se trata del primer edificio modular de seis pisos que se construye en nuestro país utilizando módulos tridimensionales de hormigón armado. Dicha construcción, fue edificada en tan solo un día en el Parque de Innovación CTEC, en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

El proyecto se exhibió en el marco del Encuentro Internacional de Construcción Industrializada (EICI), impulsado por el programa Construye Zero, con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El desarrollo de la iniciativa, fue por obra de Focoro, TWH y STO Chile, formando parte de las 11 Tecnologías de Adaptación ante el Cambio Climático (TACC).

Así es el Edificio Momentum

Según informó la CChC, la estructura es de 16,5 metros de altura y esta compuesto por un total de 18 módulos prefabricados que llegan listos para ensamblarse. En detalle, cada uno de los módulos tiene 3 metros de ancho, 3 de alto y 21 metros cuadrados de superficie.

En tanto, la estructura tiene un peso de entre 20.000 y 23.000 kilos. Otro dato que compartieron desde la CChC, es que se efectuaron un total de 18 viajes desde la fabrica hacia el lugar en donde se instaló el Edificio Momentum.

Respecto al diseño del edificio, cada uno de sus pisos es diferente. Es decir, en el primer nivel hay oficinas, en el segundo y tercero departamentos sociales, en el cuarto viviendas para la clase media, mientras que en el quinto y el sexto piso hay un penthouse.

El presidente de la Comisión de Productividad de la CChC, Guido Sepúlveda, sostuvo que “en un solo día se haya montado un edificio modular de seis pisos en hormigón armado no solo refleja la capacidad de nuestro sector para innovar, incorporando nuevas tecnologías y métodos constructivos, sino que también evidencia un importante cambio cultural al trabajar de manera integrada y colaborativa para generar soluciones de alto impacto".

