Estas son las 3 posiciones sexuales con mayor éxito para que una mujer llegue al orgasmo, según experta

“La mayoría de las mujeres necesitan estimulación directa o indirecta del clítoris”, sostuvo la sexóloga María Fernanda Martínez.

Sebastián Escares

sexo - chile - estudio

Cuando las personas mantienen relaciones sexuales son muchas cosas las que ocurren simultáneamente.

A modo de ejemplo, además del bienestar general del organismo, mediante el sexo se pueden quemar bastantes calorías, dependiendo de cómo y cuánto se practique.

En ese contexto, a muchas personas les surge la curiosidad de experimentar probando nuevas posturas sexuales.

En ese sentido, existen 3 posiciones en particular mediante las cuales las mujeres logran con mayor éxito llegar al orgasmo.

Las tres posturas sexuales en que es más factible llegar al orgasmo femenino

En conversación con ADN.cl, la académica de la Universidad Autónoma y magíster en sexología de la Universidad de Almería de España, María Fernanda Martínez, sostuvo que “la mayoría de las mujeres necesitan estimulación directa o indirecta del clítoris”.

El clítoris es un órgano encargado exclusivamente del placer sexual en la mujer. Aunque la vagina tiene terminaciones nerviosas, el clítoris contiene más de 8,000 terminaciones nerviosas (más que cualquier otra parte del cuerpo humano), y su estimulación está directamente relacionada con el orgasmo en la mayoría de las mujeres”, aseguró la sexóloga.

No obstante, la especialista detalló que hay tres posiciones con mayor éxito de llegar al orgasmo:

  • Mujer encima: “permite a la mujer controlar el ritmo, la profundidad y el ángulo de la penetración, además, facilita el roce del clítoris con el pubis del hombre“, especificó Martínez.
  • Posición de “perrito”: ayuda a “estimular el clítoris debido al ángulo de la penetración“.
  • De cucharita: “esta posición permite una penetración suave y profunda, que deja las manos libres para estimular el clítoris“, aseveró la especialista.

De todos modos, Martínez precisó que “la posición sexual más efectiva para que una mujer llegue al orgasmo, es la que mejor se adapte a su anatomía“, cerró.

