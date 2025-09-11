Es tan dañino como fumar 20 cigarros diarios: este es el común producto del hogar que perjudica a los pulmones, según estudio

Es sumamente conocido lo dañino que son los cigarrillos para los pulmones de las personas. No obstante, hay otro elemento bastante común en los hogares que también provoca lo mismo.

Se trata de los productos de limpieza. Y es que a través de una investigación realizada por la Universidad de Bergen, en Noruega, demostraron que la exposición constante a este tipo de sustancias puede causar daños equivalentes a fumar 20 cigarros diarios durante 10 a 20 años.

Los productos de limpieza tan dañinos como los cigarrillos

El análisis en cuestión, dirigido por la doctora Cecile Svanes, del Departamento de Ciencia Clínica, estudió a 6.235 personas durante 20 años mediante la Encuesta de Salud Respiratoria de la Unión Europea.

“Temíamos que estas sustancias químicas, al causar constantemente pequeños daños a las vías respiratorias día tras día, año tras año, pudieran acelerar el índice de disminución de la función pulmonar que ocurre con la edad”, manifestó Øistein Svanes, autor del estudio.

Entre las mayores revelaciones del estudio, está que las personas que laburan como limpiadores fueron el grupo más afectado, seguidos por mujeres que constantemente realizan limpiezas en sus hogares.

Sin embargo, algo que llamó profundamente la atención, es que la situación no fue así para aquellos hombres que sí efectúan labores de limpieza en sus casas.

Según cita 24 Horas, la doctora María Paz Corvalán, neumóloga y experta en tabaco de la Clínica Indisa, sostuvo que “estos hallazgos son particularmente preocupantes considerando que en nuestro país existe una alta exposición a productos de limpieza, especialmente entre mujeres que realizan labores domésticas o trabajan en el área de aseo“.

¿Cómo limpiar? La especialista advirtió que lo más recomendable es preferir telas de microfibra y agua para ejecutar la limpieza. Además, preferir productos líquidos en lugar de los aerosoles y hacerlo siempre cuando el lugar cuente con ventilación.