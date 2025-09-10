;

Fuerza Aérea anuncia ensayos para la Parada Militar 2025: en estas comunas de Chile sobrevolarán las aeronaves

“Deseamos extender una cordial invitación para que las vecinas y vecinos nos acompañen”, dijeron desde la FACH.

Javier Méndez

Como es tradición, el próximo jueves 19 de septiembre, en conmemoración del Día de las Glorias del Ejército de Chile, se realizará la Gran Parada Militar 2025 en la elipse del Parque O’Higgins.

Claro que el evento no solo se vivirá en tierra, sino que también existirá un espectáculo en el cielo a cargo de la Fuerza Aérea. Es más, esta semana la institución anunció sobrevuelos de sus aeronaves en las jornadas previas a la fecha clave.

Todo se podrá evidenciar en el norte, con despliegues en Iquique, Antofagasta, Vallenar y La Serena; en Santiago, con presencia en Cerro Navia, El Bosque, San Bernardo, La Pintana, Lo Prado, San Ramón, La Cisterna, San Miguel, Estación Central, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, Santiago y Pudahuel; y en el sur, específicamente en Puerto Montt, Puerto Varas y Punta Arenas.

En detalle, el miércoles 10 de septiembre aeronaves provenientes de la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, sobrevolarán a las 18:00 horas las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas.

El viernes 12 de este mes la práctica será en el parque capitalino a las 15:00 horas, mientras que el lunes 15 la FACH desplegará dotaciones desde las Bases Aéreas de Los Cóndores y Cerro Moreno, ubicadas en Iquique y Antofagasta, respectivamente, para realizar sobrevuelos en La Serena a las 10:10 horas y en Vallenar a las 10:45 horas, aproximadamente.

La RM tendrá otras instancias el 15 y 16 desde las 10:00 horas.

Deseamos extender una cordial invitación para que las vecinas y vecinos nos acompañen desde sus comunas para presenciar el paso de los aviones y de esta manera conmemorar un nuevo aniversario Patrio“, señalaron desde la institución.

