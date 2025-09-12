Desde “El Villano” a un combate de lucha libre: Feria Friki celebra 13 años en Parque Cerrillos con mega exposición

Este fin de semana, Feria Friki conmemorará 13 años, y lo hará de la mejor manera, ya que realizarán una mega exposición en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El evento contará con la participación de más de 280 emprendedores, además de tener 2 stage, bandas, dj´s, anisingers, kpop dance covers, maids, just dance, torneos de cartas pokemon, mitos y leyendas, entre otros.

Sin embargo, dentro de lo que más ha llamado la atención es el enfrentamiento que Alexis “Institutano” Vásquez y Rey Alessandro protagonizarán en un ring de lucha libre que se instalará especialmente para esta ocasión.

Además, habrá un torneo de beyblade, el cual contará con una de las figuras chilenas en redes sociales, “El Villano”. La Mega Feria Friki también tendrá batalla de gallos, zona retro y foodtrucks.

¿Cuándo es la Mega Feria Friki en Cerrillos?

La Mega Feria Friki se realizará este domingo 14 de septiembre en el Parque Bicentenario de Cerrillos, el cual se encuentra a pasos de la estación de Metro del mismo nombre (L6).