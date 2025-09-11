Los protagonistas del último episodio de Carpool de Vamo a Calmarno fueron Francisco, conocido como “El Coleccionista”, y Peter, identificado como “El Inversionista”.

Ambos se hicieron populares gracias a los videos de Beyblade que circulan en redes sociales, donde también aparecen otros personajes populares como Lord Dona o El Villano. En la ocasión, los dos bladers compartieron detalles de su experiencia en la fama y cómo gestionan sus colaboraciones digitales.

Durante la conversación con Rosinelli y Jaime Proox, El Inversionista subrayó que han tomado medidas para cuidar la imagen y el rumbo de su contenido.

“Dentro de la comunidad hemos tenido mucho cuidado en eso, en cuidar cómo canalizamos el contenido, con quién nos asociamos para realizar contenido, para que no pasemos a un punto en que haya no retorno y que pueda afectar directamente y personalmente a los chicos”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Muchos chicos se quieren asociar por el boom de esto, pero no podemos realizar contenido con cualquier creador de contenido, porque hay mucho contenido que no es acorde a lo que hacemos nosotros, que es un tema familiar (...) Es muy family friendly”.

Para cerrar, Peter concluyó: “No podemos asociarnos con cualquier creador de contenido que haga cosas de repente son +18 o eventualmente también pueden tener un contenido ahí medio vulgar, todo eso lo tratamos de canalizar bien para mantener la misma línea que hemos tenido siempre”.

La vez que Diego González intentó grabar a El Coleccionista y a El Villano

Cabe señalar que, en una actividad previa, durante un Kick IRL de Diego González por el Día del Niño, se realizó un encuentro de la Comunidad RM de Beyblade en Chile, administrada por El Inversionista.

En esa ocasión, el creador de los realities Secreto en el Lago y Secreto en la cabaña, no pudo entrevistar a El Coleccionista ni tampoco se le permitió registrar la final del torneo, ya que estaba reservada para sus plataformas oficiales.