El manga más leído del último tiempo: Jujutsu Kaisen tendrá continuación tras su fin en el 2024

El universo creado por Gege Akutami volverá a expandirse con la publicación de Mojuro – Jujutsu Kaisen Módulo 3, un proyecto que inicialmente fue interpretado como un manga independiente, pero que finalmente se confirmó como un spinoff y secuela directa de Jujutsu Kaisen.

La primera imagen promocional ya había generado sospechas entre los seguidores, pues aunque el dibujo está a cargo de Yuji Iwasaki, el estilo evocaba de inmediato la obra original de Akutami.

Ahora, el propio autor despejó cualquier duda al asegurar que esta nueva entrega continúa la historia tras su desenlace que tuvo como protagonistas a Satoru Gojō, Yuji Itadori y Yuta Okkotsu.

Entre las novedades se reveló que los protagonistas serán Okkotsu Yuka (16 años) y Okkotsu Tsurugi (17 años), nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zen’in. La trama se ambientará en el año 2086, donde los jóvenes se encontrarán con seres alienígenas.

El mangaka compartió un mensaje especial con motivo del estreno: “Escribiendo este capítulo, no pude evitar sentir una sensación de Déjà vu con Itadori y Kugisaki. ¡Voy a darlo todo!”.

¿Cuánto durará Mojuro – Jujutsu Kaisen Módulo 3?

De acuerdo con lo informado, Mojuro – Jujutsu Kaisen Módulo 3 será una serie corta recopilada en tres volúmenes, con un desarrollo estimado de seis meses, aunque no se descarta una extensión.

El primer capítulo se publicará en Weekly Shonen Jump el 8 de septiembre, y es probable que también esté disponible en Manga Plus para su lectura internacional.

La franquicia mantiene una enorme influencia en la cultura popular. Desde 2021, Jujutsu Kaisen se ha ubicado de manera constante entre los tres mangas más leídos del mundo y en 2021, 2022, 2024 y 2025 lideró los rankings globales.

En Chile, su impacto fue tan fuerte que la muerte de un personaje central inspiró homenajes en el Metro de Santiago, donde fanáticos levantaron animitas con mensajes de recuerdo.

Imágenes y spoilers del nuevo manga de Gege Akutami

