¿Con debut de Alexis Sánchez? A qué hora juega Sevilla vs Elche este viernes y dónde ver en vivo el partido

Para este encuentro, el tocopillano y Gabriel Suazo fueron convocados por su entrenador, Matías Almeyda.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche este viernes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, partido válido por la cuarta fecha de La Liga española.

Para este encuentro, los dos futbolistas chilenos fueron convocados por su entrenador, Matías Almeyda. Y en el caso del tocopillano, hoy podría tener su debut oficial con el cuadro sevillano.

Por su parte, Suazo ya tuvo su estreno con los blanquirrojos. El lateral izquierdo fue titular en el triunfo 2-0 ante Girona, por la tercera fecha del torneo español.

Sevilla vs Elche: a qué hora es el partido y dónde se puede ver en vivo

Sevilla y Elche se enfrentarán este viernes, a partir de las 16:00 horas de Chile. En TV, el partido se podrá en vivo a través de las pantallas de ESPN y ESPN HD. El encuentro también será transmitido vía streaming en la plataforma de Disney+.

