Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de septiembre, y quién transmite? / CRISTIAN SILVAA / AGENCIA UNO

Hoy, viernes 12 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, otro comenzará la jornada 25 de la Primera B y otro que hará lo propio con la fecha 20 de la Segunda División Profesional.

Segunda División Profesional

La programación del fútbol chileno hoy 12 de septiembre comenzará a las 12:30 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde San Antonio Unido jugará ante Trasandino, con arbitraje de Juan Comas y transmisión de La Liga 2D.

Primera B

El ascenso tendrá actividad en un único partido esta jornada a contar de las 16:00 horas, en el Municipal de La Pintana, donde el líder de la categoría, Universidad de Concepción, visitará al colista, Santiago Morning. Miguel Araos será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División comenzará su acción a las 18:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso, con el puntero, Coquimbo Unido, recibiendo a Ñublense, con arbitraje de Juan Lara y transmisión en la señal online de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Tras ello, desde las 20:30 horas, Unión La Calera se medirá con Everton en el Nicolás Chahuán. Francisco Gilabert será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.