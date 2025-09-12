;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de septiembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos partidos del Campeonato Nacional 2025, uno de la Primera B y otro de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de septiembre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 12 de septiembre, y quién transmite? / CRISTIAN SILVAA / AGENCIA UNO

Hoy, viernes 12 de septiembre, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, otro comenzará la jornada 25 de la Primera B y otro que hará lo propio con la fecha 20 de la Segunda División Profesional.

Revisa también:

ADN

Segunda División Profesional

La programación del fútbol chileno hoy 12 de septiembre comenzará a las 12:30 horas, en el Municipal de Lo Barnechea, donde San Antonio Unido jugará ante Trasandino, con arbitraje de Juan Comas y transmisión de La Liga 2D.

Primera B

El ascenso tendrá actividad en un único partido esta jornada a contar de las 16:00 horas, en el Municipal de La Pintana, donde el líder de la categoría, Universidad de Concepción, visitará al colista, Santiago Morning. Miguel Araos será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Campeonato Nacional 2025

La Primera División comenzará su acción a las 18:00 horas, en el Francisco Sánchez Rumoroso, con el puntero, Coquimbo Unido, recibiendo a Ñublense, con arbitraje de Juan Lara y transmisión en la señal online de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

Tras ello, desde las 20:30 horas, Unión La Calera se medirá con Everton en el Nicolás Chahuán. Francisco Gilabert será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad