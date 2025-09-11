;

VIDEO. Gabriel Suazo vuelve a Sevilla y Alexis Sánchez lo recibe así: el especial reencuentro de los chilenos

El lateral izquierdo regresó al cuadro andaluz tras defender a La Roja.

Bastián Lizama

El lateral chileno, Gabriel Suazo, volvió este jueves a Sevilla después de jugar con La Roja en la última doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y tuvo un especial reencuentro con Alexis Sánchez.

A través de redes sociales, el cuadro andaluz compartió un video del momento en que ambos futbolistas nacionales se encontraron en el camarín del equipo, donde se fundieron en un cariñoso abrazo.

“¡Hola, Niño!“, fue lo primero que gritó Suazo al ver al tocopillano. De inmediato, Sánchez se acercó a saludar al lateral y respondió: “¡Llegaste hermano!”.

Con ese grato ambiente, Sevilla volverá a las canchas este viernes, cuando reciba a Elche desde las 16:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la cuarta fecha de La Liga de España.

Este partido que podría marcar el debut de Alexis Sánchez con la camiseta del cuadro español, mientras que Gabriel Suazo asoma como una alternativa concreta para sumar minutos en el elenco que dirige Matías Almeyda.

El reencuentro de Gabriel Suazo con Alexis Sánchez en Sevilla

